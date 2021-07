VIDEO-FOTO/ IL NUOVO QUESTORE LUCIO PENNELLA SI PRESENTA: «TERAMO E' UNA CITTA' CHE RISPETTA LE REGOLE»

Si è insediato ieri a Teramo il nuovo Questore. Il dottor Lucio Pennella è nato a Foggia 55 anni fa ed è in polizia dal 1984, arriva dalla Polizia Stradale di Ancona che ha guidato fino alla promozione da Questore e trasferito a Teramo. Eredita una provincia piuttosto sicura ed avrà a disposizione più agenti sul territorio. Ama fare prevenzione.

Il dottor Lucio Pennella, nato a Foggia nel 1966, entra in Polizia nel 1984, allorquando è ammesso a frequentare il I° corso quadriennale per Allievi Aspiranti Vice Commissari presso la prima sezione dell’Istituto Superiore di Polizia in Roma. Nel 1989, al termine del 73° corso di formazione per Vice Commissari della Polizia di Stato, è assegnato alla Questura di Bari. Laureatosi in giurisprudenza, nel capoluogo pugliese, fino al 1993, ha ricoperto il ruolo di Vice Dirigente il “nucleo Volanti”; per poi passare alla direzione della sezione omicidi della squadra mobile, sino al 1994. Dal Dicembre del 1994 e fino a Gennaio del 2007 ha prestato servizio alla D.I.G.O.S. quale Vice Dirigente.

Nel Maggio del 1993 è stato insignito di un “attestato di Pubblica Benemerenza al Valore Civile”consegnatogli dal Ministero dell’Interno;

Il predetto Ministero gli ha inoltre concesso, dal 1991 al 2010,quattro “Encomi” e sei “Parole di Lode”;

In data 1° gennaio 2020 è stato promosso alla qualifica di Dirigente Superiore, assumendo in data 8 giugno 2020 la direzione del Compartimento della Polizia Stradale delle Marche di Ancona.

Ieri, appena giunto in Questura, il Dott. Pennella ha deposto una corona in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato, per poi incontrare il Prefetto ed avviare gli incontri istituzionali.

