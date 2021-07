SILVI, COMMERCIANTI SUL PIEDE DI GUERRA: «INDIFFERENZA DA PARTE DEL COMUNE ED EGOISMO«

Come Associazione Commercianti SilviCom siamo stati per troppo tempo zitti e buoni.

Siamo stati in riunione con il Sindaco e gli Assessori al Turismo, al Commercio e ai Lavori Pubblici il primo giugno, abbiamo portato delle proposte per manifestazioni future e condiviso le nostre perplessità in merito alla pista ciclabile e i mancati parcheggi. Non torniamo nel merito. Ma ad oggi, all’inizio di luglio, a cavallo con l’arrivo dei turisti vedere ancora in corso i lavori sul lungomare è sconfortante e ci sentiamo presi in giro, perché a questo punto si tratta di rispetto per le attività e le persone che lavorano e forniscono servizi nonostante le mille difficolta e disagi creati dai cantieri ancora aperti, dalla mancanza di decoro urbano e dalla pericolosità di alcuni punti in cui i lavori non sono stati terminati e che ricordiamo dovevano essere ultimati il 15 giugno.

Non possiamo più accettare questa situazione e non possiamo continuare a tacere, oltre che commercianti siamo cittadini, siamo silvaroli. Rispetto per i cittadini e collaborazione con le attività commerciali dovrebbero essere le basi di una buona amministrazione! Noi ad oggi invece percepiamo solo indifferenza ed egoismo.

Tra i vari disservizi, non è stato ancora resa nota una programmazione estiva. I parcheggi, quelli rimasti sono indecenti, alcuni pericolosi per via della loro collocazione e creano disagio alla viabilità e al regolare svolgimento di alcune attività commerciali, non esiste la minima tutela nei confronti dei commercianti, dei cittadini e dei turisti, per non parlare delle categorie fragili.

A questo punto vogliamo una risposta concreta a tutte le nostre domande. Ricordiamo al Sindaco e a tutta l’amministrazione che domandare è lecito, rispondere è cortesia