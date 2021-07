ATTENZIONE, PONTE SAN GABRIELE, DA LUNEDI', SENSO UNICO ALTERNATO VERSO PIAZZA GARIBALDI, ECCO I PERCORSI ALTERNATIVI

Da lunedì prossima, 5 luglio, fino alla ultimazione dei lavori, sul ponte San Gabriele verrà istituito il senso unico di marcia, in direzione Piazza Garibaldi.

Il provvedimento, adottato dall'amministrazione comunale con apposita Ordinanza, fa seguito alla richiesta pervenuta da parte dell'ANAS che indica come necessario il ricorso a tale scelta, al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'intervento, già in atto, di ripristino strutturale e di adeguamento sismico del ponte.

Pertanto, su indicazione della stessa azienda, si è cercato di ridurre al minimo i disagi, istituendo il senso unico per il traffico veicolare proveniente da Giulianova e sancendo il divieto di accesso al ponte per il traffico proveniente dal centro urbano.

I percorsi alternativi consigliati sono i seguenti:

in direzione Ovest, verso Ascoli Piceno: via De Gasperi (SS 80)- via Mancini Sbraccia- Coste Sant'Agostino - via dello Sport - SP Contrada scapriano - SS 81;

in direzione est: Piazza Garibaldi -Circonvallazione Ragusa - Ponte San Francesco - rotatoria Via San Marino.

In direzione est, si ricorda che da Piazza Garibaldi è possibile raggiungere lo svincolo Teramo Centro della variante Sud alla SS80 (Lotto Zero) in direzione mare.