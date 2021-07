DA LUNEDI TORNA L'AUTOBUS IN VIA ARNO. VERNA:«LA REGIONE DEVE DARCI PIU' CHILOMETRI«

Dopo un periodo di sperimentazione finalizzata a valutare gli effetti di una eventuale definitiva modifica del percorso originario, da lunedì prossimo 5 luglio, nella linea 8 del Trasporto Pubblico Locale, verrà ripristinato il passaggio in via Arno.

La decisione dell'Assessorato alla Mobilità, scaturisce dalle richieste manifestate dai fruitori, a cominciare dagli anziani, dalla articolata complessità degli incroci con altre linee urbane e da una serie di ulteriori dettagli. La linea 8 così, dopo il capolinea di Villa Pavone/cimitero di Cartecchio e nel ritorno verso piazza Garibaldi, non transiterà più su Viale Crispi ma torna a interessare via Po, via Arno, via Flaiani, piazzale San Francesco.

"Siamo alla già nota questione - commenta l'assessore Maurizio Verna - delle limitazioni sul chilometraggio e cioè al rimborso che la Regione concede a ciascun Ccmune capoluogo di provincia, e che nel nostro caso è del tutto insufficiente.

Lo stato delle cose è inaccettabile e noi abbiamo più volte rappresentato la situazione agli organismi regionali. Tutto rimane ancora immutato nonostante, oltre alle annose problematiche, si siano aggiunte anche le necessità sorte con la nascita di nuovi quartieri o comunque di nuovi agglomerati urbani. Una diversa contribuzione risponderebbe alle esigenze ormai evidenti del nostro territorio, più consona e confacente alle richieste".