DON ADAMO HA PRESO POSSESSO DELLA CATTEDRALE, PRENDE IL POSTO DI DON ALDINO

Don Adamo Varanesi ha preso ‘possesso’ della sua nuova parrocchia, la Cattedrale di Teramo. La solenne Messa celebrata dal vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi, ha accompagnato l’ingresso nel Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, davanti alla folla di fedeli ammessi al rito secondo le regole anti Covid.

Salutato dai sindaci di Teramo, Gianguido D’Alberto, di Campli, Federico Agostinelli, e Torricella Sicura (c’era il vice sindaco Marco Di Nicola), don Adamo (che per 7 anni e fino ai giorni scorsi ha guidato la parrocchia di Santa Maria in Platea) ha superato il rito di ingresso, rinnovando al vescovo le promesse dell’ordinazione e le benedizioni, non prima di aver percorso le navate della sua nuova chiesa, soffermandosi assieme al vescovo nella cappella di San Berardo, patrono della città di Teramo, per inginocchiarsi dinanzi al Santo.

Il vescovo Leuzzi ha ‘affidato’ a don Adamo il suo nuovo magistero invitandolo ad osservare tre verbi fondamentali: conoscere, pregare e scegliere, ricordando che proprio la Cattedrale di Teramo, in questa domenica di luglio, resta aperta fino alle 24 a disposizione dei teramani che volessero Un caloroso ringraziamento a don Aldino Tomassetti, che dal settembre del 2007 guidava questa parrocchia.