ROSETO/ CITTADINO CONTRO L'ASSESSORE TACCHETTI: «DUBBI SULLA SUA CAPACITA' OPERATIVA»

Una politica completamente sorda e distante dai problemi quotidiani dei disabili. È quanto evidenzia Andrea Di Stanislao cittadino del Comune di Roseto degli Abruzzi. Nonostante le varie segnalazioni e denunce su organi di stampa fatte in passato sulla discutibile gestione delle colonnine per il pedaggio dei parcheggi a pagamento, anche con l’affidamento del servizio ad una nuova società, il problema della presenza di una barriera architettonica in piazza del Municipio non è stato superato. Così come in passato, anche oggi il cittadino affetto da disabilità è costretto a inserire la targa del proprio mezzo una volta parcheggiato. Ancora più assurdo, però, è che la colonnina per il ticket sia stata nuovamente installata su di un gradino. Tale posizionamento impedisce l’utilizzo del parchimetro da parte dei portatori di handicap, soggetti che continuano ad essere penalizzati a causa di questa “leggerezza”. È inaccettabile come il Vice Sindaco si pavoneggi per la ripartenza dei parcheggi a pagamento e nel frattempo non si sia impegnato, o quantomeno accorto, di una problematica così importante. La reiterazione dell’errore porta a sollevare dubbi sulla capacità del Dott. Tacchetti di operare scelte nell’interesse di tutti. Mi preme infatti ricordargli come la scelta compiuta sia sinonimo di insensibilità e disattenzione verso una categoria di soggetti che hanno gli stessi diritti dei normodotati. Roseto merita di essere amministrata da chi sarà capace di renderla veramente inclusiva e fruibile da parte di chiunque.