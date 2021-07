LASCIA NELLO SCONFORTO, DOPO UNA BRUTTA MALATTIA, 52ENNE TERAMANO CON LA PASSIONE PER IL VOLLEY

Un uomo buono e per la sua compagna Tiziana era il "suo tutto". E' venuto a mancare all'età di 52 anni Ferdinando Canzanese teramano doc, lasciando nello sconforto tutti e sono tante le persone, che gli volevano bene. Tutta colpa di una brutta malattia che lo ha portato via all'affetto dei suoi cari in soli 15 mesi. Ferdinando lavorava in Polizia, a Teramo ed aveva una grande passione, quella per il Volley. I funerali si svolgeranno mercoledi alle ore 9,30 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria in piazza Garibaldi.