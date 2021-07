IL COMUNE DIMENTICA L'IMPEGNO A PROVVEDERE AL SERVIZIO TRASPORTO PER I RESIDENTI DI VIA BALZARINI

Roberta Grossi...terremotata ed ora spostata in via Balzarini a Colleparco è disperata. «Dopo un anno ancora nessuno provvede al trasporto in questa zona e oggi mi sono sentita umiliata perché una signora di buon cuore vedendo mia figlia di 5 anni salire a piedi si è fermata a darci un passaggio. Contro ogni norma anti covid...non è più il caso di vivere così e non so' più quale santo pregare!. Scrivo in continuazione al Sondaco e l'assessore Verna ma nulla...».

Torniamo a denunciare le difficoltà di trasporto in queste palazzine. Il Comune dovrebbe attivarsi al più presto.