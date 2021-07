NELLA GUIDA DEI MIGLIORI RISTORANTI DEL GAMBERO ROSSO C'E' SUSHITA ROSETO E ROMA

«La Qualità paga sempre! Siamo orgogliosi di essere stati inseriti dal Gambero Rosso nella Guida dei migliori Ristoranti di Sushi in Italia. La soddisfazione è doppia, perchè anche la nostra sede di Sushita - Roma ha ottenuto il prestigiosissimo riconoscimento.

I ringraziamenti vanno in primis ai Nostri Team di Cucina e Sala che ci permettono di puntare sempre al meglio, e Voi che ci spronate a migliorare sempre e a credere in ciò che facciamo». Una bella notizia che conferma la bontà di Sushita a Roseto e a Roma.

«L'ambiente è curato e accogliente, il personale cortese e sorridente. Il resto è merito della materia prima freschissima e lavorata da mani esperte. Dal menu tante sfiziose declinazioni che accontentano sia i puristi del crudo che gli appassionati delle contaminazioni. Validi sashimi, carpacci e nigiri, mentre tra le contaminazioni da provare non mancano ceviche e tartare dagli intriganti abbinamenti (come tonno, foie gras scottato e salsa ai frutti di bosco, o spigola, chutney di pompelmo, melograno e olio extravergine). Ampia la sezione dedicata agli uramaki: classici al salmone e al tonno, veggie, più una nutrita scelta di fantasiosi special, tra cui citiamo il Crispy Tuna con tonno, puntarelle croccanti, maionese allo zafferano e granello di pistacchio.