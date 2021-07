GLI IMPIANTI DI PRATI DI TIVO E PRATO SELVA VANNO A MARCO FINORI: HA OFFERTO UN MILIONE E 650 MILA EURO

Tra i fratelli Persia e Finori...ad aggiudicarsi gli impianti dei Prati di Tivo e Prato Selva è stato Marco Finori. Un milione e 650 mila euro da pagare in 24 mesi con un investimento di 500mila euro per la stagione 21/22 in innovazione e promozione turistica: questa l'offerta che ha permesso all'imprenditore sambenedettese l'aggiudicazione definitiva dell'acquisto degli impianti. A deciderlo in Provincia è stata l'assemblea dei soci della Gst. Questo è accaduto perchè i fratelli Persia non hanno presentato un'offerta migliorativa. Salvo altre news, la vicenda dovrebbe ritenersi conclusa e l'assemblea dovrebbe dare mandato ad un notaio di cedere quote e proprietà a Finori. Hanno votato a favore Provincia e Camera di Commercio, la Regione si è astenuta (Quaresimale aveva chiesto il rinvio per l'arrivo di una diffida), voto contrario delle Asbuc di Pietracamela e Intermesoli e l'assenza dei comuni di Pietracamela e Fano Adriano hanno fatto il resto. Ora si cercherà di riaprire la cabinovia entro il prossimo mese di agosto. Ci si riuscirà?