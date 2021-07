VIDEO-FOTO/ BUTTATE 26 SEDIE NUOVE DEL CONSIGLIO DIETRO AL MUNICIPIO TERREMOTATO

Non si arrende il consigliere Corrado Bellisari dopo le critiche di oggi piovute sulla sua testa da alcuni esponenti della maggioranza al Comune di Pietracamela e riprende sedia per sedia, poltrona per poltrona, tutto questo in uno stato piu' che decente, è stato portato fuori dalla sala consiliare e lasciate alle intemperie. Sedie in condizioni perfette, 26 sedie abbandonate dietro alla sede municipale terremotata insieme a due scatole di dvd costati 18 mila euro, evidenzia l'esponente della minoranza che si è rivolta alla magistratura e al Prefetto per chiedere spiegazioni di quello che lui definisce essere uno spreco di denaro pubblico.

GUARDA QUI LE IMMAGINI