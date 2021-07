IN AUMENTO I CASI DI VARIANTE, FESTEGGIATE GLI AZZURRI CON LA MASCHERINA

Continua a crescere in Abruzzo il numero dei contagi Covid legati alla variante delta, o indiana: sintomi lievi o assenti in caso di copertura vaccinale e nessun caso mortale, ma la preoccupazione resta alta in tutta la regione, soprattutto alla luce delle tante feste in strada e nelle piazze per la vittoria dell'Italia nella semifinale degli europei. Al momento sono 97 i casi di delta in Abruzzo. C'è preoccupazione per le modalità con cui si festeggiano gli Europei di calcio 2020 e per questo si invita ad indossare, anche fuori, la mascherina.