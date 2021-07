ECCO IL DECRETO SUL VI CICLO DEL TFA SOSTEGNO. L’UNIVERSITA’ DI TERAMO HA 200 POSTI

Da alcune settimane si attendeva il decreto del Ministro dell’Università che procedesse a bandire i posti messi a concorso dalle università per accedere al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) che consente di acquisire la specializzazione per diventare insegnanti di sostegno. I posti messi a concorso per questo VI ciclo sono stati aumentati. SI è passati dai quasi 6.800, agli attuali 22.000 a livello nazionale.

Ricordiamo che la pessima politica sul reclutamento non ha consentito di specializzare tanti aspiranti insegnanti e che oltre i due terzi di coloro che hanno insegnato sul sostegno, anche quest'anno scolastico, lo hanno fatto senza avere il titolo di specializzazione. Bisogna rivedere queste regole, bisogna consentire agli studenti più fragili di avere docenti specializzati. Bisogna aumentare il numero delle assunzioni a tempo indeterminato.

Per la prima volta anche l'Università di Teramo attiverà questo percorso formativo di specializzazione sul sostegno con 200 posti, così ripartiti:

Scuola dell’infanzia posti 20

Scuola primaria posti 100

Scuola secondaria I grado posti 40

Scuola secondaria II grado posti 40

I test preselettivi sono stati fissati per tutti gli ordini e i gradi della scuola per i giorni: 20 settembre (scuola dell’infanzia), 23 settembre (scuola primaria), 24 settembre (scuola secondaria I grado) e 30settembre (scuola secondaria II grado). I corsi del VI ciclo dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022.

La prova di accesso al “TFA sostegno” sarà predisposta da ciascuna Università e si articolerà in:

• a) un test preliminare;

• b) una o più prove scritte ovvero pratiche;

• c) una prova orale.

La prova di accesso è volta a verificare, oltre alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato di:

• a. competenze didattiche

• b. competenze su empatia

• c. competenze su creatività

• d. competenze organizzative e giuridiche