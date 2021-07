LIBERTA' E DIRITTI DELLE DONNE, ECCO I VINCITORI

Lorenzo Pesci con "Liberati" e Deborah Di Primio con "Disabilità e sessualità: sfaccettature di un'unica violenza" sono i vincitori delle sezioni multimediale e scritta del concorso "Libertà e diritti delle donne", contro la discriminazione e violenza di genere nel linguaggio, nella cultura, nella società e nel mondo del lavoro, organizzato da Cgil Abruzzo - Molise e Teramo, Proteo Fare Sapere Teramo, Auser e Udu Teramo con il patrocinio dell'ateneo e del Comune. Secondi classificati Chiara Pesci per la forma multimediale con "Lo Stalking non è amore" e Daniela Farinelli per quella scritta con "Essere madri in carcere". La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio all'Unite. Tra i partecipanti anche l'ex vigilessa Anna Capponi che ha raccontato una sua vicenda personale oggetto di scontri a livello giudiziario.

