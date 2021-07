LA PERSONALE DI FABRIZIO SANNICANDRO "VITE"

Presentata questa mattina nella sala della Provincia, con la partecipazione della sindaca di Morro d'Oro, Romina Sulpizii, la personale dell'artista teramano

Fabrizio Sannicandro. Una mostra che è anche un progetto dalla forte connotazione sociale.

Qualche mese fa, attraverso una open call, Sannicandro ha invitato le persone a donargli in forma di parole, una poesia o un breve pensiero personale, uno scritto indicativo del proprio vivere.

Rigorosamente scritta a penna e inviata per posta.

"Io che ho tanto lavorato e sperimentato le tecnologie digitali ho sentito il bisogno di tornare a tecniche tradizionali, il segno, il colore, opere non replicabili.

Come le storie di ognuno di noi, tracce indelebili che si trasformano anche queste in segno attraverso la scrittura, il manoscritto" ha raccontato questa mattina

in conferenza stampa, Fabrizio Sannicandro.



Un progetto nel progetto, questo, che si affianca alla personale, opere, spesso monumentali, su carta, tela, stoffa.

"Frammenti di esistenze ai quali Fabrizio Sannicandro si connette e dà forma nel passaggio dalle parole all’immagine,

non come illustratore, ma piuttosto come canalizzatore di vissuti" ha sottolineato la curatrice, Ilaria Ponzi, psicologa.

L'appuntamento è per sabato 17 luglio alle ore 19 all'Abbazia di Propezzano. Come sottolineato dalla sindaca Sulpizii, la mostra ben si inserisce



nelle celebrazioni: "per il millennio del Comune di Morro D'Oro, un mese di iniziative e manifestazioni che presenteremo a breve".