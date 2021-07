FOTO/ LAVORI IN CORSO ALLA STAZIONE FERROVIARIA: CI SARA' POSTO SOLO PER TAXI E BICI? ANDRA' DAVVERO COSI?

Ci prova l'assessore Valdo Di Bonaventura a dare un decoro al piazzale della stazione ferroviaria in viale Crispi. Sono in corso i lavori di sistemazione dell'area con lo scopo di far parcheggiare solo taxi e biciclette. Le auto saranno spostate davanti al parcheggio del Globo. La segnaletica è pronta le aiuole che saranno curate da Filomena del Capolinea anche. I teramani si comporteranno con intelligenza e seguiranno le direttive dell'amministrazione? Il tempo ci dirà come saranno andate le cose.