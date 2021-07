PARCHEGGI, INDIVIDUATA UNA NUOVA AREA DI SOSTA VICINO ALLA EX TELECO

Da domani, sabato 10 luglio, per fronteggiare la carenza di parcheggi sul lungomare nord, sarà aperta per la sosta un'ampia area sita di fronte l'opificio Ecotel (ex Teleco), con accesso sulla SS16 Adriatica.