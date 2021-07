UNA PETIZIONE PER RIAPRIRE LA CABINOVIA DEI PRATI DI TIVO SUI SOCIAL

Mentre si organizzano riunioni e si grida al "dobbiamo fare presto" solo ora, c'è chi, invece, lancia una petizione da firmare sui social.

Si legge infatti: «Riaprire la cabinovia è importante sia per tutti gli utenti del Gran Sasso, che per tutte le attività che gravitano intorno alla cabinovia dei Prati di Tivo. La situazione economica già compromessa dall'emergenza sanitaria, potrebbe aggravarsi ulteriormente con la mancanza di turismo che tali impianti portano inevitabilmente in territori come il nostro». Perchè il Gran Sasso merita rispetto.