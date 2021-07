LA PROPOSTA/ "IL PIAZZALE DELLA STAZIONE INTITOLATO A MARCO PANNELLA"

finalmente è stato sistemato il piazzale della stazione ferroviaria, uno dei luoghi più scandalosamente tenuti a Teramo e che grida vendetta nei confronti dei sindaci e assessori che, in questi ultimi lustri, hanno amministrato questa città. Una parte di responsabilità va - ad essere onesti - attribuita anche alle opposizioni che - salvo smentite - non si sono mai concretamente battute in questi ultimi decenni per restituire il giusto decoro a questo piazzale che sarebbe opportuno intitolare - mi sia consentito - a Marco Pannella, con l'apposizione di una targa commemorativa sulla facciata del fabbricato viaggiatori. Questa proposta trova la sua giustificazione nella necessità di onorare degnamente la memoria dell'illustre concittadino, in un luogo, tra l'altro, vicinissimo alla via dedicata al prozio Giacinto Pannella e alla sua casa natia, non so se ubicata in questa via o in un palazzo dietro la stazione, in Via dell'Aeroporto. Si coglie, infine, l'occasione, con la presente, per sottoporre alla cortese attenzione del Sig. Assessore all'Ambiente Valdo Di Bonaventura la seguente nota concernente problematiche relative ad alcune vie del Quartiere della Stazione o del Sacro Cuore- San Berardo, che dir si voglia. i alberi cresciuti su questi "orti" , soprattutto su quelli vicini al canalone del muraglione dello "stradone" che - se diventati secchi - potrebbero pericolosamente precipitare su Via Po.

Domenico Crocetti