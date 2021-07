IN VIA PANNELLA, IL COMUNE RIPRISTINERA' IL DOPPIO SENSO DI MARCIA

Sopralluogo del Comune in via Pennella per il ritorno al doppio senso di marcia dopo che, fu tolto alcuni anni fa. In questi giorni l'assessore alla viabilità Maurizio Verna e i tecnici del Comune hanno svolto dei sopralluoghi e monitorato con più attenzione la viabilità. Il problema piu' grande sono i parcheggi selvaggi dei teramani soprattutto nell'area dove c'è il supermercato. Si valuta anche la realizzazione di una corsia pedonale e ciclabile.