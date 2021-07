SPUNTA UN NUOVO AUTOVELOX VICINO AL CIMITERO MONUMENTALE DI GIULIANOVA

E’ stato installato un nuovo autovelox per il controllo della velocità in via Prato, nei pressi del cimitero monumentale.



“Continua l’azione dell’amministrazione comunale sulla sicurezza delle strade– dichiara il sindaco Jwan Costantini – via Prato, come più volte segnalato da residenti e cittadini in generale, è una strada in cui in troppi non rispettano il limite di velocità consentito e, negli anni, si è dovuto intervenire anche con l’installazione di dissuasori che, purtroppo, non hanno scoraggiato gli automobilisti indisciplinati”.