TORNA ITINERARI SONORI, JAZZ A BELLANTE, IL 14 LUGLIO C'E' TONY ESPOSITO

Nuova edizione di “Itinerari Sonori – Jazz a Bellante 2021”. Torna dopo il successo dello scorso anno, con nomi nuovi e importanti. Torna, come nel 2020, nella incantevole e suggestiva cornice della Pineta di Bellante Paese. Torna, come sempre, con il contributo e la collaborazione del Comune di Bellante e del BIM, con cui la Riccitelli ha ormai consolidato un rapporto di proficua e produttiva collaborazione non soltanto per gli aspetti tecnici e professionali ma anche per quelli umani e interpersonali. Torna, come sempre, a cura di Paolo Di Sabatino (che sarà anche tra i protagonisti sul palco con un progetto inedito), una edizione che ha seguito personalmente e condiviso con il Direttore Artistico della Riccitelli Nazzareno Carusi.

Tre gli appuntamenti, tutti alle 21.30 nella Pineta di Bellante: mercoledì 14 luglio con Tony Esposito e Massimo Di Matteo in un omaggio a Pino Daniele, mercoledì 21 luglio con Roberto Ottaviano Quartet, sabato 24 luglio con Paolo Di Sabatino Trio e la partecipazione straordinaria di Mietta.

“Siamo felici di tornare a Bellante con tre appuntamenti prestigiosi – ha dichiarato la Presidente della Riccitelli Alessandra Striglioni ne’ Tori – E’ importante per la Riccitelli la presenza sul territorio, oltreché nella città capoluogo ma, più ancora, è bello continuare il rapporto umano e lavorativo con il Comune di Bellante, dal Sindaco Giovanni Melchiorre al Vicesindaco Teresa Di Berardino a tutti i collaboratori e i tecnici che, anche quest’anno, si sono adoperati con appassionata e significativa dedizione alla risoluzione di ogni dettaglio tecnico e organizzativo, insieme alla Riccitelli. Mi complimento con questa amministrazione per il clima operativo e sereno che accompagna un non facile allestimento”

Stesso entusiasmo per il Sindaco di Bellante :”Dopo mesi così difficili e dolorosi tornare a parlare di spettacolo, di musica, riempie il cuore di gioia e di orgoglio – commenta così Giovanni Melchiorre – Ringrazio Paolo Di Sabatino e la Riccitelli per le scelte che, siamo certi, incontreranno i gusti e il favore di tanti e non vediamo l’ora di sentire la grande musica risuonare tra gli alberi della nostra bella pineta.”

Ingresso € 10,00 + 1,00 d.p.. Abbonamento per 3 concerti € 20,00 + 2,00 d.p.

Prevendita online dei biglietti su CiaoTickets e negli uffici della Riccitelli, in Corso Cerulli 59, dalle 10 alle 12, sabato e festivi esclusi, tutto nel rigoroso rispetto della normativa di prevenzione da Covid19.