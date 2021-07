NASCE IL LABORATORIO "OCCHIO ALLA CICCA" CONTRO LE SIGARETTE BUTTATE IN GIRO

A Teramo l’Associazione Rifiuti Zero Abruzzo lancia la campagna di sensibilizzazione contro i mozziconi di sigarette abbandonati nell’ambiente, e lo fa in occasione di “Teramo Natura Indomita” con “Occhio alla cicca”, il progetto nato sulle spiagge del Garda nel 2020,

La campagna ha come ideatori i volontari della associazione 5R Zero Sprechi di Brescia e porta il nobile sigillo della solidarietà e di un’attività di educazione ambientale. Dopo l’adesione a questo progetto della Associazione Marche a Rifiuti Zero, anche l’Abruzzo dà il via ad un percorso sostenibile e di contrasto all’abbandono dei mozziconi.

Luciana Del Grande presidente Rifiuti Zero Abruzzo:

“Si tratta di una campagna di sensibilizzazione preziosa sia dal punto di vista sociale che ambientale, per questo abbiamo pensato di contattare Marco Migliorati di “5R zero sprechi” e Adriano Filippini di Lions International e replicarla anche a Teramo. Come volontaria coordinerò il laboratorio OCCHIO ALLA CICCA con i bambini del campus E-STATE CON NOI nel Parco giochi “Le Petit Parc Teramo” in collaborazione con l’Associazione “A Piccoli Passi”. Incontri di educazione ambientale e passeggiate ecologiche di raccolta cicche renderanno i bambini consapevoli che i rifiuti sono, purtroppo, il segno del nostro passaggio, e che si possono prevenire, raccogliere e riciclare solo grazie al contributo di ognuno.”