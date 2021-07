IL POST/ «IO, IL SIGNOR COVID, IL LAVORO PERDUTO...MA SIAMO CAMPIONI D'EUROPA»

Faccio parte di quella "categoria non essenziale allo sforzo produttivo del paese". Faccio parte di quella categoria che ha cercato di sopravvivere ad ogni costo ed in ogni modo possibile e che, nonostante tutto, è stata privata per mesi del proprio lavoro.

Mi chiamo Chiara, ho 30 anni e gestisco un'associazione sportiva a Teramo. Negli ultimi due anni sono stata privata del mio lavoro e del mio mondo - lo sport, la sala di danza, la musica, l'arte - per colpa di un signore che, da ben 22 mesi, risiede in Italia e tutti conosciamo col nome di COVID-19.

Sono stati mesi duri, neri, sofferti, pieni di sacrificio, in cui non riuscivo a vedere la luce in fondo al tunnel. Mesi trascorsi in casa, a fissare il vuoto, chiedendomi quando sarei riuscita a riprendere in mano la mia routine ed il mio lavoro, a mettere piede in palestra e nella mia sala di danza, ad entrare all'interno di un teatro.