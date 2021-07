PRATI DI TIVO / CAMBIANO PROPRIETARIO E RINASCONO GRAN SASSO 3 e AMOROCCHI

PCambiamo volto i Prati di Tivo. In attesa che (finalmente) la cabinovia riparta, assicurando un valido supporto al turismo invernale e non, due storici alberghi stanno per rinascere. Il primo é il Gran Sasso 3, storico hotel del quale ha rilevato la gestione l’imprenditore Erminio Di Lodovico, che ha già elaborato la progettazione di una rinascita vera e propria della struttura. Sarà un hotel al passo coi tempi, con servizi e dotazioni moderne e di qualità, per una scelta turistica di sicuro livello. L’altro hotel che rinasce è l’Amorocchi, appena andato all’asta e acquistato (per 890mila euro) dall’imprenditore edile montoriese D’Adiutorio. L’Amorocchi, che sembra interessasse anche ai due competitor della cabinovia, i fratelli Persia e Finori, sarà oggetto di un progetto di ristrutturazione che prevede la vera e propria rifondazione dell’hotel.

A.S.