E' UFFICIALE, TORNANO LE SAGRE DELLA PORCHETTA DI CAMPLI (20, 21,22 AGOSTO) E DEL TARTUFO DI CAMPOVALANO (DAL 2 ALL'8 AGOSTO) MA IN MODALITA' "RISTRETTA"

Sono salve alcune delle sagre più importanti della nostra provincia: quella della Porchetta di Campli e quella del tartufo di Campovalano. La prima avrà luogo il 20, il 21 e il 22 agosto mentre l'altra e cioè la sagra del Tartufo di Campovalano che ha accolto in questi venti anni molti turisti provenienti dal Nord per la qualità e la professionalità dell'organizzazione, si terrà: dal 2 all'8 di agosto ma, a causa del covid, con non più di 800 partecipanti a sera. Impossibile secondo il presidente di Campovalano Viva (la cui associazione ha oltre 300 componenti): Daniele Barbieri poterne accogliere più di questo numero e dispiace. La presentazione ufficiale si terrà in Provincia il prossimo 26 luglio, in quella occasione si entrerà nei particolari e si spiegherà un importante progetto per completare la nuova sede che sta andando avanti grazie all'impegno dell'assessore regionale Quaresimale.