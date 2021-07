ROBIN HOOD: IL COMUNE DI TERAMO INVIA AVVISI GIUDIZIARI SULLA TARI…

L'associazione Robin Hood contesta l'invio massivo da parte del Comune di Teramo di avvisi giudiziari per il recupero della TARI.

Le motivazioni sono diverse, prima tra tutte è quella relativa alla opportunità di inviare in questo periodo di vacanze estive la richiesta, diversi sono fuori comune, gli uffici comunali,le associazioni di tutela, e le strutture di consulenza CAF e professionisti, hanno in ferie del personale. Siamo inoltre alle prese della campagna dichiarazioni.

Cambiano le amministrazioni ma le modalità sono le stesse tese a ritenere i cittadini dei vassalli.

La seconda è relativa ad un annoso problema che abbiamo già segnalato in più di una circostanza, il mancato incastro tra i pagamenti avvenuti e tasse dovute, questa circostanza di per sé determina che cittadini in regola si vedono recapitare l'avviso giudiziale ( che gratuito non è) e sono costretti a svolgere delle attività che comportano tempo e denaro. Una semplice lettera di cortesia, precedente all’AG, nella quale si precisava il mancato riscontro del pagamento e la richiesta dell'eventuale giustificativo, scusandosi per la problematica sul caricamento dei modelli F24 o bonifici, bastava per dare un segnale diverso ed in linea con i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente.

Altri punti sono quelli dei costi, della sensibilità del cittadino …

Nessun segnale di discontinuità, rispetto al passato, quindi da parte della Giunta a guida Dott. Gianguido D'Alberto, per i contribuenti.