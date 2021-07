GRANDE SUCCESSO PER ABRAVANEL, IN PIAZZA AD ATRI PER INCONTRI D’AUTORE

Grande successo di pubblico per la seconda serata della rassegna letteraria “Incontri d’Autore”, patrocinato dal Comune di Atri con la partecipazione del Rotary Club Teramo Est, Ordine dei Giornalisti e dalla Associazione Culturale Atri per Atri che ha visto nella serata di martedì 13 Luglio, in piazza Duomo, la partecipazione di Roger Abravanel, director emeritus di McKinsey, consigliere di amministrazione di aziende italiane e internazionali ed editorialista del Corriere della Sera, il quale ha incantato con la vasta platea del pubblico di piazza Duomo nel dialogo con la giornalista Evelina Frisa sul libro “ Aristrocrazia 2.0 – Una nuova elite per salvare l’Italia. Dopo il saluto del sindaco della città di Atri, Piergiorgio Ferretti e dell’assessore al turismo Mimma Centorame, il noto saggista del Corsera, con l’ausilio delle illustrazioni sul maxi schermo, ha spiegato con efficacia e chiarezza tutte le carenze delle strutture del Paese, dalla formazione universitaria alla pubblica amministrazione, passando per il tema della giustizia e delle infrastrutture pubbliche. L’autore ha inoltre spiegato come i giovani rappresentino la grande risorsa umana a condizione che scelgano un percorso formativo idoneo al raggiungimento degli obiettivi professionali, selezionando attentamente le università e le competenze che la società richiede. Dopo gli interventi del pubblico, con il quale Roger Abravanel ha dialogato, l’ospite della serata ha ricevuto in dono dagli Sponsor della manifestazione un piatto in ceramica di Castelli, cittadina della provincia teramana nota in tutto il mondo per la qualità degli artigiani del posto nella lavorazione della ceramica artistica.