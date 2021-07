ECCO IL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI: PRESIDENTE E': LEO DE SANTIS

Dando seguito all’esito delle recenti votazioni per il rinnovo del Consiglio Dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo per il quadriennio 2021-2025, in data 15 Luglio, presso la sede dell’Ordine, si è svolta la riunione di Insediamento del Nuovo Consiglio durante la quale si è provveduto all’ assegnazione delle nomine Istituzionali ai componenti del nuovo direttivo.

E’ stato eletto, dai nuovi componenti del Consiglio e con voto unanime, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo l’Ing. Leo De Santis, che subentra al Presidente uscente Ing. Agreppino Valente.

La Vicepresidenza è stata assegnata all’ Ing. Micaela Forcella, la nomina di Segretaria dell’ Ordine all’ Ing. Serena Trigliozzi e quella di Tesoriere all’ Ing. Cristina Astolfi.

Neo-consiglieri eletti: Ing. Domenico Barnabei, Ing. Sabatino Di Leonardo, Ing. Nicolino Rampa, Ing. Mario Malatesta, Ing. Giancarlo Misantoni, Ing. Ferruccio Reali e Ing. Iunior Flavio Ciarelli.

L’ Ing. Leo De Santis, libero professionista, svolge la sua professione prevalentemente nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi ed ha al suo attivo diversi anni di esperienza nel ruolo di Consigliere all’interno dell’Ordine, ricoprendo anche la carica di vice presidente nel quadriennio 2006/2009.

Il nuovo Direttivo, di cui sarà guida per il prossimo quadriennio, si propone come squadra eterogenea e che include prospettive e visioni differenti, come differenti e vari saranno i temi e le problematiche che si dovranno affrontare, ma caratterizzata da una forte coesione, grande entusiasmo e voglia di fare e motivata in primis dalla volontà di rendere al ruolo della figura professionale dell’Ingegnere la giusta valorizzazione e tutela.