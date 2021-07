UNA MARCIA SUL LAVORO A TERAMO PER DIRE NO AI CONTRATTI GIALLO E DENUNCIARE LE AZIENDE CHE NON APPLICANO I CONTRATTI

Sulle giuste e indiscusse iniziative di sciopero di 2 ore indette dalla FIM FIOM e UILM Nazionale e sui Temi in allegato, le scriventi OO.SS di categoria di Teramo hanno deciso di andare oltre.

Oltre i contratti gialli che stanno prendendo sempre più piede nel territorio, oltre il massacro di giovani Donne e Uomini che hanno pagato la crisi Covid essendo somministrati e con contratti a termine, oltre le vertenze ancora aperte come :Selta, Veco, e ATR,. Oltre a quelle Aziende in mano a Multinazionali che non vedono mai la luce in fondo a tunnel come : Bentel e Betafence. Oltre al settore Automotive della provincia, parte terzista che vive o non vive sullo schiocco delle dita delle grandi case automobilistiche "Multinazionali".

Oltre a tutti i ritardi degli enti, della burocrazia, della mala politica che non ha né a cuore né in agenda lo sviluppo industriale di questo territorio. Oltre un remissivismo del "tanto che possiamo fare" e del perbenismo degli "io speriamo che me la cavo".

Per tutti questi "oltre" FIM Fiom Uilm Teramo si organizzeranno nelle prossime settimane per una lunga marcia del lavoro.

Ci auspichiamo di non avere né blocchi e né didienghi su questa iniziativa. Dopo la partita Italia Inghilterra e Piazza Garibaldi che sembrava Beirut, non venite a raccontarci che non ci si può assembrare. E non trovare scuse verso Le operaie e operai metalmeccanici che reggono l'economia di questo paese.

Ci riserviamo conferenza stampa prima dell'iniziativa, e in quella sede comunicheremo data e giorno e ora.

FIM FIOM UILM Teramo

M. Boccanera

N. Immamorati

G. Di Girolamo