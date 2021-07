L'IZS FESTEGGERA' I SUOI 80 ANNI DI ATTIVITA' IN PIAZZA MARTIRI CON LA GIORNALISTA MONICA MAGGIONI E IL CONCERTO DI FABIO CONCATO

Sarà la giornalista Monica Maggioni a ripercorrere gli 80 anni di storia dell'Izs Caporale. Lo si farà in piazza Martiri il 23 luglio con una grande festa che si concluderà con il concerto di Fabio Concato in Trio. L'Izs ha deciso di festeggiarlo nel cuore della città perchè l'istituto è patrimonio di Teramo soprattutto e di tutte le donne e gli uomini che lo hanno reso quello che è oggi e cioè una grande eccellenza non solo per due regioni ma per il mondo tutto. Non mancheranno esponenti della scienza e politico.