STASERA AL CINEMA SMERARDO UN FILM REALIZZATO DALL'ISTITUTO MONTALCINI CIVITELLA-TORRICELLA

Per le studentesse e gli studenti dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” Civitella-Torricella che hanno partecipato al progetto “Le Parole allo Schermo” ideato e realizzato durante la prima fase del Piano Scuola Estate 2021, la chiusura di questo difficile e magnifico anno scolastico sarà speciale: al cinema Smeraldo di Teramo, infatti, verrà proiettata la prima del loro film.

L’idea del progetto “Le Parole allo Schermo” nasce dalla convinzione profonda che l’audiovisivo a scuola è linguaggio inclusivo che ci permette di pensare un ambiente di apprendimento allargato in cui le principali risorse sono il territorio, le persone, le conoscenze e le competenze di cui sono portatrici. È così che gli studenti, sperimentando liberamente l’ideazione, la scrittura, la regia e il montaggio, hanno scoperto di poter raccontare il loro presente e di poterlo conservare. Noi abbiamo visto e riconosciuto il cinema dentro ogni sguardo dei ragazzi, tra le pieghe del borgo, nei rivoli di nuove parole prestate ad una storia e sarà davvero suggestivo vedere per la prima volta i loro corti sul grande schermo, ma è un’emozione che i ragazzi meritano di vivere – racconta Elisabetta Betty L’Innocente, sceneggiatrice e docente di lettere a Civitella del Tronto.

È proprio così – aggiunge Giada Marziale, docente di lettere e tutor del progetto – la restituzione finale deve essere all’altezza della curiosità, della forza e della passione con cui le ragazze e i ragazzi sono stati protagonisti felici di questa esperienza umana e formativa, interpretandone a pieno il senso più profondo e andando ben oltre ogni nostra previsione. Porterò con me la delicatezza e la sensibilità con cui, tra parole e immagini, hanno saputo narrare, perché è sempre bello accorgersi che i giovani hanno davvero tanto da dire e da dirci. A loro tutta la nostra gratitudine.

Sentiamo di dover ringraziare in modo particolare la Dirigente scolastica Sandra Renzi -che insieme a tutto il suo staff -ha battuto il ciak per l’avvio del Piano Scuola Estate 2021 in tutto l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” Civitella-Torricella