FULVIO FUINA / CHISSA' SE A CRISPI SAREBBE PIACIUTO DARE IL NOME AD UN VIALE COSI' MALRIDOTTO

Il comitato «Pro Buca» dice basta al lavoro di riasfaltatura in programma.

La buca è bella. È utile. Fa pendant con le tasche bucate di chi usa il denaro come se fosse suo.

A Teramo, metti il dito sulla cartina e lì, proprio sotto il tuo indice, proprio su quella strada, troverai un catalogo a cielo aperto di buche e buchette. Ma anche voragini da vertigini.

Le strade sono una tappezzeria di macchie nella scala del grigio.

Arte. Arte pensata e realizzata.

L'incapacità di guardare oltre, fa di noi miseri cittadini, un esercito di pusillanimi senza una sensibilità museale.

La strada nasce prima che venga intitolata a qualcuno.

Chi era Francesco Crispi?

Lui non vorrebbe una strada così malridotta.

Francesco dava buca?

Giocava a golf?

Faceva il suggeritore?

Francesco direbbe: "Chiamala via de' Bucaioli!"

Quindi: buca sì o buca no?

Chiediglielo, agli ammortizzatori, alle caviglie. Cosa direbbero?

"Che bello, non ho mai preso una sorta così! Bravi! Bis!"

Ci vuole l'impegno serio per tenere una città con tutte le strade così malridotte.

Ma l'impegno paga. In tutti i sensi. Più uno: quello anulare, sotto la coda.

E cosa dire del mezzo marciapiede in croce, che è nella nomination del The Best Marsepieds of the world?

Qui abbiamo capito il significato di Sierra Leone dove le piante mettono a dura prova il pedone, l'attimo fuggente del sentirsi in piena Amazzonia uscendo dalla farmacia.





Ed ora spieghiamo attentamente il significato delle due parole "avere cura di".

Cosa vuol dire "prendersi cura".

Cosa vuol dire?

Cosa vuol dire "Amare la propria città?"

"Boh!", direbbero in giunta, per giunta, con giunta.

Giunta dove?

È facile dire: guarda cosa fanno in Toscana e copia, visto che non riesci a farlo da solo.

Facile.

Allora fai un salto a Macerata. E provincia.

Vai. Guarda. Impara. E poi fai.

Che l'impiegato sia poco piegato sui suoi impieghi?

Che il denaro sia impegnato malamente?

Che ci sia distrazione?

Eppure, al momento della riscossione, sembrerebbe tutto funzioni alla perfezioni!

Funzioni. Alla Perfezioni.

"Corsi Estivi di perfezionamento alla riscossione". Puntuale. Centesimale!

"Il politico che per arte inizi a parlare il politichese arda immediatamente"

Art. 1 comma 1 del decalogo qui prodotto.

Ebbene niente.

Il tempo parla chiaro.

Il problema dell'alito cattivo deve essere risolto radicalmente.

Non basta un chewing-gum ogni tanto.

