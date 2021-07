COMPETIZIONE MUSICALE TRA 15 ARTISTI PER COMBATTERE...IL CANCRO

Presentata nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare della Provincia di Teramo la manifestazione in programma il prossimo fine settimana a Giulianova lido, in Piazza del Mare. Organizzate dall'associazione “ildonidiErrico” le due serate di musica e danza in programma venerdì 23 e sabato 24 Luglio si caratterizzeranno per un contest che vedrà in competizione tra loro in una gara musicale 15 artisti emergenti abruzzesi. Obiettivo delle serate è quello di portare avanti la mission dell’associazione nella lotta contro il cancro.

Il vincitore, che verrà proclamato sabato sera avrà l’occasione di potersi esibire alla fine del concerto di Mondo Marcio da cui verrà premiato. Proprio Mondo Marcio sarà il protagonista del concerto di sabato sera. “Un grande artista del panorama rap che abbiamo l’onore di avere sul palco – ha sottolineato il presidente dell’associazione “ildonodiErrico”, Francesca Di Francesco – Nel corso delle due serate potremo anche ammirare le ragazze della scuola ‘En dehors - studio danza’ della maestra Vanessa Casalvieri che ringraziamo per averci permesso di far esibire le sue fantastiche ballerine. Sotto l’abile conduzione di Davis Fioretti ci sarà spazio anche per i dj set di Cristian Salvati e dei due dj internazionali Marini & Ferrara che hanno suonato nelle migliori discoteche del continente insieme ai più importanti dj. Per noi un orgoglio averli per poter offrire ai giovani, ma anche ai meno giovani, due serate in allegria e felicità sensibilizzando tutti nella lotta al cancro. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento come Citygas, Con Energia e Banca Tercas, al comune di Giulianova, alla Provincia di Teramo e alla Regione Abruzzo per il patrocinio e il contributo e alle persone che ci hanno aiutato nell’organizzazione tra cui Alberta Macrini o come collaborazione tra cui Enrico Barone, Federico Falò e Walter Tomassetti”.

L’Associazione culturale “IldonodiErrico” è nata in ricordo di una grande battaglia combattuta a mani nude tra un ragazzo di vent’anni ed un tumore che alla fine lo ha portato alla morte: le finalità dell’associazione sono, dunque, da una parte la raccolta fondi da destinare alla ricerca contro il cancro o a chi in prima linea lo combatte (reparti ospedalieri e strutture residenziali per famiglie di malati oncologici) e dall’altra una azione di promozione della cultura giovanile attraverso un memorial annuale e progetti mirati.