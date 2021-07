DOMENICA A SAN GABRIELE IL GIUBILEO DEI GIOVANI

Nel solco della tradizione e dello stile delle Giornate Mondiali della Gioventù – e all’interno dei festeggiamenti per il Centenario della canonizzazione del santo patrono della gioventù italiana, San Gabriele dell’Addolorata – la Diocesi di Teramo-Atri propone per sabato 24 luglio il Giubileo degli animatori di Pastorale Universitaria e per domenica 25 luglio 2021 il Giubileo dei Giovani dal titolo “Lui vive e ti vuole vivo”, entrambi nel Santuario di Isola del Gran Sasso.



Sabato 24 luglio la giornata si aprirà con un momento di preghiera presso la cripta di S. Gabriele

e il saluto del Rettore del Santuario Padre Dario Di Giosia. A seguire il convegno “La carità intellettuale, anima della comunità accademica”. Dopo i saluti delle Università dell’Abruzzo e del Molise, ci sarà la relazione del prof. Eugenio Gaudio, Presidente della Fondazione Roma Sapienza. A seguire gli interventi delle Consulte di Pastorale Universitaria della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana e la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto. Nel pomeriggio, dopo il passaggio sotto la Porta Santa, si terrà un incontro tra i membri delle Pastorali CEAM.



Domenica 25 luglio, alle ore 10.30, ci sarà la testimonianza, in collegamento video diretto, di Antonia Salzano, madre del Beato Carlo Acutis. Al pomeriggio, dopo il passaggio attraverso la Porta Santa e la Messa presieduta da Mons. Pietro Santoro (Vescovo di Avezzano e delegato CEAM per la Pastorale Giovanile), il pedagogista Johnny Dotti terrà una catechesi in cui provocherà e stimolerà la riflessione sul tema “Gabriele, Pietrino, Carlo… e tu! La santità è possibile”. Le tre figure di San Gabriele dell’Addolorata, Pietrino Di Natale e Carlo Acutis faranno infatti da filo conduttore dell’intero evento, in cui si dimostrerà ai più giovani come la santità non sia solo prerogativa di sacerdoti, frati, suore e consacrati, ma sia invece un percorso pensato per tutti. E lo si farà anche attraverso il linguaggio della musica, con il concerto/testimonianza, in chiusura di giornata, del pluripremiato gruppo christian rock The Sun.

«La Pastorale dei Giovani di Teramo-Atri e Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi hanno desiderato con tutto il cuore la realizzazione di questo evento – dichiara il direttore della Pastorale giovanile diocesana don Massimo Balloni – chiamando ad un’azione propositiva, in cui giovani e adolescenti non siano spettatori, ma autori e protagonisti del loro tempo».