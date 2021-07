CONSIGLIO COMUNALE (IL 30 LUGLIO) SULLA TARI, CAMPO DI CALCIO DI SAN NICOLO', SERVIZIO TRASPORTI MA IL PEF DELLO STADIO BONOLIS?

Sono cinque i punti del prossimo consiglio comunale fissato per il 30 luglio (ore 8.30) molti dei quali dedicati alla modifica Tari, servizio trasporti scuolabus, bilancio di previsione 2021/2023, affidamento in concessione del campo di calcio di San Nicolo' a Tordino. Nessun argomento sul Pef dello stadio Bonolis segno, forse, che l'argomento per il momento è finito nel dimenticatoio in attesa sempre e solo dei vari pareri in arrivo. Si prevedono anche alcune mozioni tra le quali quella del consigliere Corona sulla scarsa illuminazione dei parchi gioco a Teramo.