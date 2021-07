SBARCANO ANCHE A TORTORETO I 50 MONOPATTINI "LINK" SUL LITORALE TERAMANO

LINK, il monopattino più avanzato della categoria progettato da Superpedestrian la tech company leader nella micromobilità nata al MIT di Boston, ha attivato il suo servizio a Tortoreto - dove la flotta sarà gestita dalla compagnia locale Dedo Energia Srl – confermando la centralità del litorale di Teramo nel progetto di espansione della compagnia. Tutti i veicoli LINK sono dotati del manubrio e della pedana più larghi del settore per garantire maggiore stabilità, un sistema triplo di frenata con freno motore elettrico a supporto degli altri due a tamburo, sensori di rilevazione per il funzionamento delle luci e ammortizzatore frontale. Sempre integrato al monopattino, il sistema VIS (Vehicle Intelligent Safety), in grado di eseguire oltre 1.000 controlli al secondo sullo stato di salute del veicolo durante la corsa, monitorando e mettendo a punto le prestazioni in tempo reale. L’evento di presentazione del servizio si è svolto oggi presso le sale consiliari dei due comuni e successivamente si è tenuta anche una dimostrazione pratica in strada. Per poter utilizzare il veicolo, basta scaricare l’app LINK, disponibile per iOS e Android. Il costo della corsa è di 0.50 centesimi allo sblocco e 0.14 centesimi al minuto.

“Dopo l’attivazione del servizio a Giulianova e Silvi, siamo orgogliosi di lanciare il nostro servizio anche a Tortoreto, che rappresenta un tassello fondamentale del progetto di espansione lungo tutta la costa di Teramo - ha dichiarato Matteo Ribaldi, Public Policy e Business Development Manager di LINK Italia. “Con LINK incoraggiamo la micro mobilità elettrica in una località a vocazione fortemente turistica, dove il traffico rappresenta una limitazione importante degli spostamenti, soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva. Continuiamo il dialogo virtuoso con tutti gli altri comuni della costa per garantire un’area di accesso e utilizzo dei monopattini sempre più ampia. Infine siamo fiduciosi che la scelta, condivisa con il comune, di installare degli appositi spazi per il parcheggio dei veicoli garantirà un maggiore decoro urbano a tutta la città”.

“Apriamo questa sperimentazione con grande entusiasmo: teniamo molto al progresso di Tortoreto, specie nel campo della mobilità e del trasporto alternativo, e riteniamo che il servizio di sharing dei monopattini elettrici contribuisca a migliorare i servizi offerti a cittadini e turisti”. Ha dichiarato il Sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni.

Così il Vice Sindaco Francesco Marconi: “Il tema della sostenibilità è sempre stato al centro di questa amministrazione, sin dal suo insediamento. Oggi, con il lancio dello sharing di monopattini elettrici, Tortoreto fa un passo in avanti verso l’integrazione di servizi innovativi per i propri cittadini e i turisti, nel pieno rispetto dall’ambiente. Sostenibilità e innovazione sono divenuti ormai elementi sostanzialmente nell’offerta turistica e per questo ringraziamo - e siamo felici - che un’azienda internazionale come Link Superpedestrian abbia deciso di investire nel nostro territorio.”

“Il servizio di sharing dei monopattini elettrici contribuisce non solo a ridurre il traffico veicolare, molto intenso nel periodo estivo, ma offre ai nostri turisti un ulteriore strumento per godere a pieno il nostro territorio, dimostrando loro come Tortoreto sia attenta all'ambiente anche in questo ambito”. Ha concluso Giorgio Ripani, Assessore al Turismo Comune di Tortoreto.