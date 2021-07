VERZILLI: «SULLA GAMMARANA, DI BONAVENTURA NEGA LA SUE RESPONSABILITA'»

Affermare che è in programma il nuovo asfalto per Via Tripoti e che ci sarebbero centomila euro per i parchi giochi, dei quali una piccola parte potrebbe essere destinata al parco giochi della Gammarana, francamente è offensivo per l’intelligenza dei cittadini, innanzitutto perché conferma che fino ad oggi il Comune è stato completamente latitante (peraltro in un quartiere dove insiste tutto il cuore amministrativo dell’Amministrazione comunale stessa), in secondo luogo perché è lo stesso Valdo Di Bonaventura a rimarcare ogni giorno di “essere vittima della burocrazia”, ammettendo quindi di non essere in grado – né lui, né l’intera Giunta – di far funzionare efficacemente e celermente gli uffici,