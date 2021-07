VIDEO / CENTRO SEMPRE PIU' PEDONALIZZATO, VIA LE AUTO DAL DUOMO, FURGONI SOLO IN POSTI ASSEGNATi, CHIUDE VIA CAPUANI 12 ORE AL GIORNO E NON SOLO...

Divieto assoluto di fermata intorno al Duomo e addio carico e scarico merci (saranno ad esempio in via della Verdura, via Delfico ed aree limitrofe). Passa anche da qui il progetto di pedonalizzazione completa, se pur graduale, del centro storico di Teramo così come deliberato dall'amministrazione comunale. L'assessore Maurizio Verna ha annunciato il ritorno del pilomat e la pedonalizzazione di via Mario Capuani dalle 15 alle 3 di notte: "I commercianti ci avevano chiesto la pedonalizzazione addirittura dalle 10 del mattino, richiesta impensabile da parte loro dieci anni fa..." Su via Vinciguerra cambia il senso di marcia: addio giro tortuoso da via Oberdan e quindi addio zig zag in centro storico per raggiungere la zona "può entrare ed uscire senza problemi" commenta Verna. "Step dopo step installeremo la segnaletica ad hoc, lo faremo il prima possibile" annuncia l'assessore, confermando la volontà dell'amministrazione di "migliorare il più possibile l'ambiente urbano, nel rispetto dei luoghi..."

