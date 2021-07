VIDEO / UNI.TE VUOLE ANTICIPARE IL GOVERNO SUL GREEN PASS STUDENTI-DOCENTI

In attesa di conoscere l'orientamento del governo sul rientro in classe, l'Uni.Te sta già studiando la possibilitàè di richiedere il green pass per studenti, docenti e personale amministrativo. In modo da ridurre il distanziamento al campus ed evitare l'utilizzo della mascherina. Chi non avrà il green pass potrà continuare ad usufruire delle lezioni e dei servizi a distanza.

