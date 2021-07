ECCO "SCOPRI TERAMO", L'APP INVENTATA DA MATTEO RENZI PER GUIDARCI IN UNA CITTA' CHE... CI PARLERA'

Esordisce ufficialmente on the road, domani sera, l'app Scopri Teramo dello sviluppatore teramano Matteo Renzi (nella foto - che è anche il webmaster del sito certastampa ndr). Un debutto per l'App nel corso della prima delle tre iniziative promosse, all'interno di Teramo Natura Indomita, dal Gruppo podistico amatori Teramo: appuntamento domani sera, ore 18, presso Fonte della Noce, per la camminata da 8 km che toccherà i principali luoghi d'interesse del centro storico. Un'iniziativa appoggiata dall'amministrazione comunale e domani saranno proprio il sindaco Gianguido D'Alberto e l'assessore Antonio Filipponi a indossare la maglietta donata loro dal gruppo podistico e passeggiare per la città, con una tappa ad hoc all'interno dei giardini del Castello della Monica che verrà, dunque, riaperto per l'occasione. L'App Scopri Teramo verrà implementata con video e foto ad hoc (oggi mancanti) e si potrà comodamente utilizzare, camminando per la città, alla scoperta di luoghi di interesse e monumenti: basterà attivare le notifiche dell'App e passeggiando in città, tramite il sistema di beacon, arriverà una notifica specifica quando ci si troverà a ridosso di un luogo d'interesse. A quel punto, aprendo l'app, si potrà avere un video, le foto e la descrizione del medesimo

