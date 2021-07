OGGI LA TEAM DIVENTA PUBBLICA, NEL POMERIGGIO LA FIRMA, MA RESTA "SOSPESO" IL CASO RANALLI

E' già stato ribattezzato il TeAm Day quello di oggi. Perchè è oggi, cambiamenti e rivoluzioni dell'ultima ora permettendo, il giorno in cui il Comune di Teramo perfezionerà l'acquisizione delle quote necessarie a far diventare tutta pubblica la società Teramo Ambiente. Un giorno carico di attesa per l'amministrazione comunale. La firma dovrebbe avvenire a breve, entro il primissimo pomeriggio. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, rimanda qualsiasi considerazione a firma avvenuta. Resta poi da affrontare il "caso Ranalli", successivo alle contestazioni dell'Anac rivelate da certastampa (LEGGI QUI)) , ma questo passaggio di quoite di fatto potrebbe risolverlo, visto che decadranno due dei tre membri del cda e quindi anche il terzo, lo stesso attuale presidente Ranalli, sanando di fatto la situazione rilevata dall'Anac.