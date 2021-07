VIDEO / ABBIAMO FATTO "LUCE" SULLE INSTALLAZIONI DELLE POLEMICHE A TERAMO

Sbucano come funghi in diverse parti della città le installazioni volute dal Comune all’interno della manifestazione Teramo Natura Indomita. E sui social si registrano critiche e polemiche. Come quelle sul raccordo dei pozzetti in cemento pensati per mantenere il distanziamento tra le persone ma poco apprezzate perchè sedute scomode. Oggi ne è stata installata una nuova sull’Ipogeo altre sono in giro per la città mentre venerdì ne saranno inserite delle nuove sul corso vecchio. Ci spiega come è nata l’idea l’architetto Gianmarco Danese (nell'intervista) che con i suoi colleghi: Vito Sorino e Davide Poggio hanno realizzato la stesura del progetto.

GUARDA L'INTERVISTA NEL SERVIZIO SU R115