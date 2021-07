VIDEO/ SCENDONO IN PIAZZA I SINDACATI PREOCCUPATI DAI LICENZIAMENTI POST COVID

Si svolgerà venerdi, alle ore 19, la marcia per il lavoro in provincia di Teramo. C’è preoccupazione nelle aziende teramane e si teme per la perdita di migliaia di posti di lavoro una volta usciti dall’emergenza covid. Per questo motivo i sindacati scenderanno in piazza con corteo e comizio conclusivo in piazza Martiri.

ASCOLTA I SINDACATI NEL SERVIZIO SU R115