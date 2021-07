VIDEO / CINEMA MUTO IN PIAZZA SANT'ANNA PER UNA BELLA SERATA ORGANIZZATA DA SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

La Facoltà di Scienze della Comunicazione, in collaborazione con il progetto Sounds for Silents, ha organizzato nei giorni scorsi Musiche per le pioniere del cinema muto, rassegna di film muti restaurati e sonorizzati dal vivo, realizzata dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con il Corso di laurea DAMS dell’Università di Roma Tre e il Centro Sperimentale di Cinematografia.