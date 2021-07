DOMENICA A SAN GABRIELE IL GIUBILEO DEGLI SPORTIVI

Nei giorni caratterizzati dalle immagini provenienti dai Giochi Olimpici di Tokyo, le Società e le Associazioni sportive, bambini, giovani, adulti ed esponenti del mondo olimpico e paralimpico abruzzese e molisano si ritroveranno domenica 1 agosto alle ore 8.30 al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata per il Giubileo dello Sport, all’insegna della speranza, del gioco, della riflessione e della spiritualità.

Il programma di giornata vivrà un prologo all’alba, con la partenza alle ore 6.00 del pellegrinaggio a piedi da Montorio a San Gabriele. Poco dopo, alle ore 7.00, sarà la volta della partenza della Fiaccola della Speranza, per l’ultima tappa – da Montorio al Vomano a Isola del Gran Sasso – del suo lungo cammino, iniziato lo scorso 10 giugno, attraverso tutti i santuari della diocesi. Alle 8.30, dopo l’arrivo della Fiaccola, spazio a giochi ed esibizioni nel piazzale del santuario. A seguire, alle 10.30, si celebrerà il Giubileo del Ciclista con la benedizione dei cicloamatori e il saluto delle autorità presenti. In conclusione di mattinata, alle ore 11.00, Sua Eccellenza Monsignor Michele Fusco (vescovo di Sulmona-Valva e delegato della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport) presiederà la Santa Messa.

Il pomeriggio sarà dedicato al dibattito e alla riflessione, con la Tavola Rotonda “Sport e speranza: dal campetto al sogno olimpico” prevista alle 16.30 nella Sala Stauros presso il nuovo santuario.

Interverranno all’incontro Daniele Pasquini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, e don Gionatan De Marco, direttore dell’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI. Porteranno i loro saluti all’assemblea anche Vito Cozzoli (presidente e amministratore delegato di Sport e Salute spa), l’olimpionica azzurra ed ex atleta di ginnastica ritmica Fabrizia D’Ottavio, e l’ex calciatore, attualmente dirigente sportivo, Morgan De Sanctis. L’introduzione ai lavori sarà del vescovo di Teramo-Atri, Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi. Le conclusioni verranno affidate a Monsignor Michele Fusco. Modererà l’incontro il direttore dell’Ufficio della Pastorale dello Sport diocesano Angelo De Marcellis.