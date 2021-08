CORONAVIRUS, OGGI IN ABRUZZO 58 NUOVI POSITIVI, DI QUESTI 17 IN PROVINCIA DI TERAMO

Oggi in Abruzzo 58 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 84 anni - 14 Aq, 13 Ch, 13 Pe, 17 Te, 1 residente fuori regione), eseguiti 2410 tamponi molecolari e 4145 test antigenici, nessun deceduto, 72246 guariti (-1 per riallineamento), 1507 attualmente positivi (+59), 34 ricoverati in area medica (+11), 0 in terapia intensiva (invariato), 1473 in isolamento domiciliare (+48).