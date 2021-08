APERTURA CAMPAGNA DI IMMATRICOLAZIONI ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO: IL 4 AGOSTO: «TUTTI INSIEME TORNEREMO A RIVEDER LE STELLE»

Sarà un evento “sotto le stelle” quello fissato dal rettore Dino Mastrocola per la campagna di immatricolazioni 2021/22 dell’Università degli Studi di Teramo.

Mercoledì 4 agosto, a partire dalle ore 21.00, nella terrazza del Campus universitario saranno disponibili tre telescopi dell’Osservatorio astronomico d’Abruzzo (INAF), per osservare la volta celeste, ma sarà anche possibile guardare il cielo di agosto e le sue costellazioni a occhio nudo grazie a un puntatore laser a cura degli astronomi dell’Osservatorio.

Tutti insieme torneremo a riveder le stelle, lo slogan scelto dal rettore Dino Mastrocola per la campagna di immatricolazioni 2021/22 dell’Università degli Studi di Teramo, sarà il tema dell’intera serata, che sarà allietata dalle letture di Dante interpretate dal direttore artistico di Spazio Tre Silvio Araclio, dall’accompagnamento musicale della violinista Bianca Ilie e da una lezione dal titolo “Le stelle del cielo di agosto” a cura del direttore dell’INAF Enzo Brocato.

L’evento si terrà nel rispetto delle norme Covid sul distanziamento sociale. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo disponibile sul sito www.unite.it: https://forms.gle/icwWppt7D4CmNR6e6