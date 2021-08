SI È SPENTA VERA ANTONETTI, UNA VITA DEDICATA ALL’AIUTARE GLI ALTRI

Una vita dedicata agli altri, quella di Vera Antonetti. E in quel “Vera”, che non era il suo nome all’anagrafe, perché per i documenti era Anna, c’è la radice profonda di tutta la sua vita. Una vita… vera. Nel senso di vissuta tra gli altri e per gli altri, nella professione e negli interessi. Se ne é andata con l’eleganza che aveva eletto a sua cifra stilistica, un’eleganza fatta di gesti spontanei, mai. Ostruiti ma sempre sentiti. Professoressa in molte scuole medie di Teramo, è stata molto attiva nel mondo del volontariato e dell’assistenza ai bisognosi. È stata Membro della consulta provinciale dell’ Azione cattolica di Teramo. È stata Presidente dell’ Associazione volontarie vincenziane di Teramo, Presidente provinciale della avusl di volontariato dell’ ospedale di Teramo . Era membro dell’UNICEF e ha svolto attività di assistenza volontaria presso la casa circondariale di Teramo. Perché gli altri sono tutti, che siano donne o bambini, malati o reclusi e tutti hanno bisogno di una mano tesa. La mano di Vera. È stata madre amorosa di Paolo (dirigente regionale) e Carlo (noto avvocato cittadino) e nonna felice di quattro nipoti, Matilde, Giorgio, Stefano e Marco. Suocera, anzi seconda madre delle nuore Erminia e Maria Barbara. I funerali saranno celebrati domani, alle ore dieci e trenta, nella Chieda del Sacro cuore via Pannella.