VIDEO / LA PINACOTECA SI DIGITALIZZA... SARANNO I QUADRI A RACCONTARSI AI VISITATORI

Non saranno più i visitatori della Pinacoteca a “leggere” i quadri della Pinacoteca di Teramo, ma saranno i quadri a “parlare” con i visitatori, per presentarsi e raccontare della loro storia e dei loro autori. E’ il progetto “La Pinacoteca si racconta” che, in una prima fase, aveva visto l’organizzazione di una serie di conferenze pubbliche su eventi della storia teramana e sul valore delle opere custodite dalla Pinacoteca civica, e adesso, nella seconda fase, prende il via il progetto di digitalizzazione della stessa Pinacoteca. Con un “Qrcode”, infatti, i visitatori potranno “ascoltare” il racconto dei quadri e visitare la Pinacoteca in modo del tutto nuovo e originale. Il progetto è di wide open per il Comune di Teramo.

ASCOLTA L’ASSESSORE ANDREA CORE E CESARE DI FLAVIANO DI WIDE OPEN